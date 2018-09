Els Javis preparen una nova sèrie còmica, «Terror y Feria», per al grup Atresmedia

Després de l'èxit de Paquita Salas i La llamada, els Javis ja s'han embarcat en un nou projecte, aquesta vegada per al grup Atresmedia. Es tracta de Terror y feria, una sèrie que barrejarà el terror i la comèdia més icònica. La sèrie es qüestionarà per què no hi pot haver un poltergeist en un poble de Zamora o un esperit transsexual, entre altres idees absurdes amb les que pretenen descarar-se. Antonio Pagudo ( La que se avecina), Secun de la Rosa ( Aída), Angy Fernández ( Física o Química) i Brays Efe ( Paquita Salas) seran alguns dels protagonistes de la nova ficció.