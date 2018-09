El president de l'AMI, Javier Moll, rep el Premi a la Informació en el FestTVal de Vitòria

El president de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), Javier Moll, va recollir aquest dissabte el Premi a la Informació en la gala de clausura de la desena edició del FesTVal de Vitòria. Amb el guardó, lliurat a Moll per la vicepresidenta del festival, Arantxa Lalinde, es reconeix l'«esforç i la difusió» que realitzen els rotatius espanyols sobre el mitjà televisiu en general. Javier Moll és president de Prensa Ibérica, grup al qual pertany aquest diari.

Des dels seus inicis, la televisió a Espanya ha estat referendada pels diaris, que no només informaven dels seus continguts, també es convertien en guia de la seva programació diària i setmanal. No van faltar, en el seu moment, els clàssics suplements setmanals dedicats íntegrament a la «petita pantalla», així com entrevistes a les seves cares més conegudes i reportatges dels seus programes i sèries més acceptades.

És en reconeixement a aquesta relació la concessió del guardó especial lliurat a l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), entitat que representa els seus més de vuitanta mitjans associats davant les institucions nacionals i internacionals, i constitueix un punt de trobada per promoure la llibertat de premsa, defensar el lliure exercici del periodisme, fomentar la innovació i defensar els interessos del sector.