Programació especial a les televisions públiques per seguir la Diada de Catalunya

La Diada Nacional de Catalunya es podrà seguir per televisió amb programes especials des de TV3 i Catalunya Ràdio i també des de TVE. La televisió pública espanyola realitzarà part de la seva programació informativa matinal des de Catalunya.

Los desayunos de TVE i Más desayunos, amb Xabier Fortes, s'emetran des del Parc de la Ciutadella, a Barcelona, amb Elsa Artadi, Inés Arrimadas i Miquel Iceta com a convidats. Així mateix, a RNE España a las 8 i España a las 9, amb Íñigo Alfonso, entrevistarà el president de Societat Civil Catalana, la coordinadora de la Comissió de Mobilització ANC i la presidenta de Ciutadans a Catalunya, a partir de les 08.00 hores a Ràdio Nacional i RTVE.es.

L'Onze de Setembre, TV3 i el 3/24 emetran en simultani bona part de la jornada, per informar de l'actualitat del dia. Des de les 7 del matí i fins a les 11.30 h, faran el seguiment conjunt de la celebració de la Diada arreu del territori i, en especial, de les ofrenes al monument a Rafael Casanova de Barcelona. Des de les 11.30 i fins a les 14.00, TV3 emetrà El matí de la Diada, conduït per Lídia Heredia des del plató de TV3, amb connexions per seguir la Diada arreu del territori. A les 14.30 i fins a les 16.00, edició especial del TN migdia, amb Carles Prats i Raquel Sans. A partir de les 16.00 i fins a les 21.00, TV3 i el 3/24 emetran Especial informatiu 11-S, conduït per Raquel Sans i Adriana Oltra, que cobrirà la manifestació convocada a Barcelona i comptarà amb diversos analistes. A les 21.00, prendrà el relleu un TN vespre especial conduït per Toni Cruanyes.

Finalment, a les 22.40, TV3 emetrà el documental Històries de Palau, una producció del Departament de Nous Formats. Dirigit per Joan Gallifa i Antoni Tortajada, retrata l'edifici que acull, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona, l'òrgan de govern que dirigeix el país des de fa 600 anys, el Palau de la Generalitat. Històries de Palau és un documental de 80 minuts de durada que ofereix una visió nova, curiosa i plena de sorpreses del Palau de la Generalitat, a través de tres eixos temàtics: el seguiment del dia a dia de les activitats dins de Palau, l'arquitectura de l'edifici i la història de la institució.