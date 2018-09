Netflix renova per a una quarta temporada l'exitosa sèrie «Las chicas del cable»

Hi haurà quarta temporada de l'exitosa sèrie Las chicas del cable. Així ho van confirmar les actrius que encapçalen aquest drama, a través d'un vídeo publicat a les xarxes socials. No ha passat ni tan sols una setmana de l'estrena de la tercera temporada de Las chicas del cable a Netflix, i la plataforma de continguts d'entreteniment en línia ja ha confirmat que hi haurà quarta temporada de la sèrie. La manera de comunicar-ho va ser a través del perfil de la sèrie a Twitter (@ChicasdelCable), on ahir a la tarda van compartir un tuit amb un petit vídeo de mig minut de durada en el qual les mateixes actrius de la sèrie donaven, sorpreses, la notícia.

La plataforma també ha anunciat que el seu acord d'integració amb Movistar + es farà efectiu a finals del mes de desembre. A partir de llavors, els continguts del servei de streaming estaran disponibles per als clients de la plataforma. El gran acord que ja es va anunciar al maig entre Netflix i Movistar + «no és una agregació» del contingut del servei d' streaming, sinó que es tracta d'«una integració» tal com va subratllar el responsable tècnic de Telefónica, Joaquín Matas. «Busquem la integració de la interfície total», va puntualitzar.

Durant la presentació de la seva nova temporada al Museu Reina Sofia, Movistar + va posar damunt de la taula les que seran les línies mestres de la seva estratègia que, a més de la cristal·lització de l'acord amb Netflix, passen també per una major inversió en la producció pròpia , una nova interfície per facilitar l'experiència d'usuari dels seus clients i una aposta renovada per l'esport.

Aquesta interacció amb Netflix serà possible gràcies al nou descodificador UHD, que permet funcionalitats addicionals com aquesta aliança que estarà disponible per als clients «a finals de desembre». Tot i això, el president de Movistar +, Sergio Oslé, no va precisar la data exacta, el preu, o les condicions perquè els abonats de Movistar + puguin gaudir del contingut del servei d' streaming.