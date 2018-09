Un dels personatges de «Modern Family» morirà a la nova temporada

A pocs dies perquè comenci la desena temporada de la sèrie Modern Familiy, el seu cocreador Christopher Lloyd va anunciar ahir en una entrevista a Entertainment Weekly que un dels «personatges importants» de la comèdia morirà. «Aquesta temporada tractarem algunes experiències vitals molt importants», va explicar Lloyd. A més el creador de la popular ficció va justificar i raonar la seva decisió: «La mort és sens dubte un tema que les famílies han de tractar, i en la televisió no és fàcil de fer perquè és un tema complicat. Sembla, però, inusual que una família no passi per això».

Lloyd no va entrar en detalls sobre quin personatge morirà, si es tracta d'un dels membres principals de la família, però promet que ell o ella és un «personatge significatiu». La mort serà un «esdeveniment commovedor que tindrà repercussions en diversos episodis», va afegir. La desena temporada, que s'estrenarà a finals de setembre, és l'última assegurada per contracte. Segons Lloyd, «hi ha bona voluntat» per totes les parts perquè la sèrie continuï.