Facebook entra a la guerra de l'«streaming» amb la sèrie «Sorry for your loss»

El mercat de continguts audiovisuals en streaming tindrà a partir d'avui un nou actor a Espanya. Es tracta ni més ni menys de la totpoderosa Facebook, que aterra al mercat amb el seu nou servei Facebook Watch i una primera sèrie de producció pròpia, Sorry for your loss. Protagonitzada per Elizabeth Olsen i Kelly Marie Tran, aquesta ficció que s'estrena simultàniament a tot el món, és una comèdia dramàtica de deu episodis que segueix les peripècies de Leigh Shaw (Olsen), una jove consultora sentimental que s'ha d'enfrontar a la mort del seu espòs mentre descobreix que el dolor, de la mateixa manera que l'alegria, és part fonamental de qui som.