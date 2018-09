TV3 enceta la nova temporada teatral emetent la gala «Catalunya aixeca el teló»

Aquesta nit, a les 22.00 h, el món del teatre i les arts escèniques presenta la nova temporada amb una gran festa, per dissetè any Catalunya aixeca el teló. Aquesta edició de la gala la conduirà el comediant Guillem Albà, acompanyat de la banda Marabunta, i es podrà seguir per TV3. Es comptarà també amb la col·laboració de cares conegudes del món del teatre i altres àmbits culturals. Tot seguit, el programa Sense ficció estrenarà el documental Kursaal, la força de la gent, que explica la història del renaixement d'aquest teatre manresà de llarga trajectòria i arrelament.