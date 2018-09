Un documental "platenjat com una pel·lícula" retrata el procés català de la mà dels seus protagonistes

El documental 'El xoc' retrata el procés cap al referèndum d'autodeterminació de l'1-O i la proclamació de la inaplicada República catalana el 27 d'octubre. El film, dirigit per Enric Vilageliu, de només 23 anys, i produït per l'editorial i productora Gent i Terra SL, s'estrenarà als cinemes Texas de Barcelona el 25 de setembre, a les vuit del vespre, i TV3 l'emetrà la nit de l'1 d'octubre, en una edició especial del programa 'Sense ficció', que canvia de dia i es trasllada a dilluns per coincidir amb el primer aniversari del referèndum. 'El xoc' mostra què va passar al Parlament i al carrer, seguint els seus protagonistes, tant els polítics independentistes –alguns d'ells a la presó o a l'exili- com els líders de l'oposició. El film està "platenjat com una pel·lícula", no té veu en off ni entrevistes i només té so ambient i imatges de les bambolines del Parlament i del carrer. El director, que també ha estat guionista, càmera i editor, ha explicat que aquesta és "una de les gràcies del documental" perquè ha volgut fer-lo "des d'un punt de vista cinematogràfic".

Sense una veu en off que en condueixi la narració, amb els polítics i la ciutadania com a protagonistes, el film presenta de forma trepidant els fets històrics succeïts des de les sessions parlamentàries del 6 i 7 setembre, en les quals es va aprovar la llei del referèndum i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República. També recull les diferents mobilitzacions de signe divers al carrer que van tenir lloc abans i després d'un referèndum que l'Estat espanyol no va aconseguir impedir, així com les que es van produir fins a la proclamació de la República. La cinta ha comptat amb la producció executiva del periodista Vicenç Relats.

Enric Vilageliu ha explicat que ell volia "mostrar emocions reals", la "humanitat" dels protagonistes del procés, "com afrontava cadascú aquell moment tan important i tan fort a la seva vida". "Jo ja sabia que el moment polític seria molt tens i que passarien coses bastant fortes", ha detallat. Vilageliu ha destacat que tenia dues hores de muntatge de cada escena del documental i que això ha comportat "un llarg procés", de més d'un any.

"Amb aquest documental el què volia és que la gent pogués entendre què estava passant a cadascú" per "empatitzar amb ells", ha relatat el director que ha lamentat que "es van tancar molt" i no van deixar que se seguís de prop. Amb tot, Vilageliu ha destacat que "com que era un moment que estaven tan desbordats, tenien converses pels passadissos envoltats de periodistes. "Era un moment tan extrem que ells necessitaven parlar entre ells i comentar què estava passant", ha afegit.

El director d'El xoc' creu que "la gent, tant des de Catalunya com d'Espanya, no ha entès què va passar aquells dies". "Si podem veure les seves relacions aquells dies i com parlaven, ho entens més a nivell humà", ha reflexionat en veu alta.

Vilageliu ha estat alhora el guionista, càmera i editor del documental, en una tasca molt personal, que configura la pel·lícula com una veritable obra d'autor. Només té 23 anys i és graduat a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC).

El Xoc ofereix una mirada molt cinematogràfica sobre els fets ocorreguts i sobre el paper que hi van jugar els principals dirigents polítics i de les entitats civils tan favorables com detractores de la independència, que són captats de prop per la càmera, sense filtres i posant al descobert situacions que han quedat amagades. Els gestos, els moviments i els pronunciaments del president Carles Puigdemont, del vicepresident Oriol Junqueras i de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, són objectiu central d'una càmera esmunyedissa que els segueix des de la proximitat com a principals defensors del referèndum, com també als seus principals detractors, entre els quals destaquen la cap de l'oposició, Inés Arrimadas (Cs), Xavier Garcia Albiol (PP) i Joan Coscubiela (ICV). Enmig dels dos blocs hi apareix el llavors líder de Podem Albano Dante Fachin que, des de la neutralitat entre el sí i el no a la independència, s'acaba comprometent a fons amb la realització del referèndum i contra la voluntat de l'Estat d'avortar-lo.

També s'hi poden veure les mobilitzacions als col·legis electorals i al carrer. Prenen especial importància les manifestacions sobiranistes de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, encapçalades pels seus líders Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que van ser els primers empresonats, el 16 d'octubre. Així mateix, també hi ha la mobilització de la unionista Societat Civil Catalana, que una setmana després del referèndum va organitzar la protesta més multitudinària contra el procés independentista, on molts manifestants exigien l'empresonament del president Puigdemont.

El film es va començar a rodar del 7 de juliol al 27 d'octubre de 2017, quan el grup parlamentari governant de Junts pel Sí va presentar la llei del referèndum al Teatre Nacional de Catalunya. Les darreres imatges del documental corresponen a la celebració popular per la nounada República, que resultaria fallida des del moment zero, amb la suspensió del govern català per part de les institucions espanyoles i l'aplicació immediata de l'article 155 de la Constitució espanyola, poc abans que els governants catalans quedessin empresonats a Madrid o agafessin el camí de l'exili cap a Brussel·les.

'El xoc' s'ha rodat majoritàriament en català i s'ha subtitulat al castellà, el francès i l'anglès amb la voluntat que es pugui exhibir en fòrums i festivals internacionals.A més, gràcies a un acord entre la productora 'Gent i Terra', 'El xoc estarà a disposició dels cinquanta cineclubs associats que el vulguin programar en les seves sessions.