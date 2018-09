Jim Parsons protagonitzarà una nova sèrie, després de «The Big Bang Theory»

Un cop s'ha confirmat que la dotzena serà l'última temporada de The Big Bang Theory, els protagonistes de la reeixida comèdia comencen a detallar com encararan el seu futur més immediat. Un dels primers a fer-ho ha estat Jim Parsons. L'actor que dona vida a Sheldon Cooper ja compta amb un nou projecte televisiu, titulat The Inn Crowd, i que serà produït per la cadena NBC. La ficció estarà inspirada en la història real d'una parella homosexual que va obrir un motel en un petit poble de l'estat de Virgínia. La ficció es basa en un article de Tony Horwitz publicat a The New Yorker en què es relatava la divisió que aquest establiment va generar entre els veïns.