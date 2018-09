Joan Maria Pou torna a viatjar pel món amb el «Cases d'algú»

Joan Maria Pou torna aquesta nit a TV3 per visitar nous països d'arreu del planeta en la segona temporada de Cases d'algú. El programa comença la nova temporada creuant l'Atlàntic i viatjant fins al Carib. A la primera història del programa, Pou visitarà la Maddelinee a Puerto Rico, per conèixer millor aquesta actriu i professora de dansa que va revolucionar la caravana. Aquesta porto-riquenya un pèl extravagant transmet una vitalitat extraordinària i una alegria contagiosa. Amb ella, el comunicador descobrirà alguns secrets de bellesa, aprendrà a ballar salsa i no pararà de riure.

I dels ritmes salsers de Puerto Rico a la festa i el glamur de Miami a bord del vaixell de l'Aaron. Aquest capità de catamarans de luxe va prometre al Pou que el portaria a veure dofins. L'Aaron viu en un vaixell amb la seva dona, la Milena, una colombiana que ni tan sols sabia nedar quan el va conèixer. L'Aaron i la Milena li explicaran al Pou com és la vida en un vaixell, però també com els ha afectat la política d'immigració dels Estats Units.

Al llarg d'aquesta segona temporada, Joan Maria Pou també descobrirà el folklore d'Escòcia, l'encant de Romania i el xoc entre tradició i modernitat d'Israel, entre altres llocs. Però també visitarà persones que viuen més a prop, com en Mikel i la Fàtima, del municipi d'Elorrio, al País Basc.