El canal nord-americà FX renova «Snowfall» per una tercera temporada

El canal nord-americà FX ha anunciat la renovació per una tercera temporada de la sèrie Snowfall. El drama produït per John Singleton, que aquesta setmana va tancar la seva segona temporada als Estats Units, comptarà així amb una nova tanda d'episodis que arribaran l'any vinent, segons ha informat el portal Formula TV. «Ha estat genial veure créixer l'audiència de i l'ovació de la crítica en la seva segona temporada», ha explicat Eric Schrier, màxim directiu del canal FX. Creada per Singleton, Eric Amadio i Dave Andron, Snowfall narra la història de l'arribada del crac als carrers dels Estats Units, a la dècada dels anys vuitanta.