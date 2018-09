AMC treballa per ampliar l'univers de la sèrie «The Walking Dead» una dècada més

El canal nord-americà AMC no està disposat a renunciar a l'exitós univers d'una de les seves sèries estrella, malgrat que cada vegada són més els qui demanen que The Walking Dead, estrenada el 2010, tanqui la seva trama i s'acomiadi, després de les irregulars setena i vuitena temporada. A falta d'estrenar la novena tanda, el proper mes d'octubre, i amb l'anunciat comiat del seu protagonista, l'actor Andrew Lincoln, la cadena s'està plantejant allargar la franquícia durant una dècada més. Això sí, ho faria a través de nous spin-off que se sumarien a Fear The Walking Dead.