«Cachitos de hierro y cromo» estrena la seva sisena temporada a La 2

Cachitos de hierro y cromo torna aquesta nit a La 2 per seguir remenant en l'arxiu de RTVE i trobar els millors i més peculiars moments de la música a la televisió. La periodista Virginia Díaz seguirà un cop més exercint de mestra de cerimònies en una temporada que constarà d'un total de 13 capítols, que serviran per recordar tot tipus de gèneres i modes del passat. Cachitos torna amb un capítol centrat en el techno pop, el so que va definir els vuitanta: sintetitzadors, caixes de ritmes, seqüenciadors, samplers i altres entranyables aparells que van arribar per fer la competència a les velles guitarres i bateries.