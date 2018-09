«Sense ficció» estrena «Boom, crac, boom», una crítica al sistema financer mundial

El programa Sense ficció de TV3 estrena aquesta nit l'aclamat documental Boom, crac, boom, que vol trobar resposta a les preguntes següents: Es podria impedir una altra crisi financera com la que va esclatar a Wall Street fa deu anys, que va enfonsar l'economia occidental? Si no canvia el sistema econòmic, estem abocats a repetir crisis cada cert temps?

Terry Jones, escriptor, director, historiador i antic membre de Monty Phyton, presenta i codirigeix aquesta crítica al sistema financer mundial arran de la crisi del 2008, amb la participació de John Cusack, economistes –d'entre els quals hi ha els tres Nobel en Ciències Econòmiques Daniel Kahneman, Paul Krugman i Robert Shiller-, acadèmics, marionetes, animacions, música i grans dosis d'humor i ironia. El treball analitza tant les causes com les conseqüències de la caiguda del sistema financer. El documental reivindica la figura de l'economista Hyman Minsky, que durant els anys 60, 70 i 80 va proposar la hipòtesi de la inestabilitat financera. Defensava que les crisis són inherents al sistema capitalista. Quan se'n produeix una, els governs imposen regulacions al món financer. Això genera un període d'estabilitat que acaba propiciant un excés de confiança.