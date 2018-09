Gabilondo repassa la transformació de la vida a Espanya en un format de Movistar +

Movistar + ha començat el rodatge de La vista atrás, un nou projecte de la mà d'Iñaki Gabilondo en el qual s'analitzarà i repassarà l'espectacular canvi que ha fet Espanya en les últimes dècades. Segons ha informat la plataforma, en aquest nou format, que s'emetrà pròximament al canal #0, Gabilondo recordarà com era la societat fa uns anys per arribar a entendre com és ara a Espanya. I ho farà en tres lliuraments, i a través de les històries personals que uneixen i alhora distingeixen tres generacions de diferents famílies; a través dels testimonis dels homes i dones que han ajudat a convertir un país que venia pràcticament del subdesenvolupament en una Espanya moderna.

Seran tres programes que recorreran la geografia nacional per intentar explicar la gran transformació que ha convertit Espanya en un país evolucionat.

Per a aquest nou projecte de Movistar + en col·laboració amb La Caña Brothers, es vol comptar amb la col·laboració dels espectadors, que podran fer un pas més enllà i convertir-se en protagonistes, amb els seus testimonis, les seves fotografies i records i les anècdotes que serveixin per mostrar, de primera mà, com ha canviat la seva vida i la de molts espanyols en els últims anys.