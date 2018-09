José Corbacho creu que el podi de «Tu cara me suena» serà «molt femení»

José Corbacho és un dels nous concursants de Tu cara me suena, que aquesta nit estrena la seva setena temporada a Antena 3, i s'ho ha pres tan seriosament que fins i tot rep classes de cant, tot i que admet que la seva «més que cantar és parodiar» i augura un «podi molt femení». Corbacho competirà amb Anabel Alonso, Brays Efe, Carlos Baute, Jordi Coll, Manu Sánchez, María Villalón, Mimi Doblas i Soraya Arnelas per convèncer el jurat integrat per Lolita, Chenoa, Carlos Latre i Àngel Llàcer en aquest programa d'entreteniment que torna a tenir com a presentador Manel Fuentes.

Corbacho, a més d'apostar per si mateix -«puc ser el tapat d'aquesta edició», diu en una entrevista telefònica-, ho fa per la cantant malaguenya María Villalón, que ja va guanyar Factor X el 2007. «El públic no té la sort de conèixer-la tant com a altres concursants, i la sorpresa serà un punt al seu favor. Crec que el podi serà molt femení perquè s'han ajuntat veus excepcionals», assegura.

El programa, que en la seva sisena temporada va tenir una mitjana de gairebé tres milions d'espectadors i una quota de pantalla del 20,7 per cent, incorpora ara novetats com la possibilitat que un concursant pugui «robar» la imitació a qualsevol dels seus companys i que, en cas d'empat en els vots de jurat i públic, siguin els mateixos participants els encarregats de desempatar.

A aquest polifacètic barceloní li venia de gust participar en un concurs que considera «un Homo Zapping musical» perquè gaudeix ficant-se en la pell de personatges diferents, tot i que reconeix que el món de la música no li és «gaire familiar», de manera que s'ha apuntat a classes de cant «per millorar». «Soraya, María Villalón, Carlos Baute i Mimi Doblas canten i fan coses que jo no podria. Jo ho intento portar per l'humor, la paròdia, intentant no desafinar gaire. Em sento més a gust amb personatges que donen per a la comèdia», admet. Corbacho torna a un talent després del seu pas pels fogons de Masterchef 2.