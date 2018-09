Gilligan: «En les meves històries com 'Breaking Bad' els personatges tenen vida pròpia»

El creador de la sèrie Breaking Bad, Vincent Gilligan, va explicar ahir a Barcelona en una classe magistral dins la cinquena edició del Serielizados Fest que en les seves històries «els personatges tenen vida pròpia». Gilligan va ser el convidat estrella del festival de sèries de televisió que en la present edició té Islàndia com a país convidat. En una conversa amb el cineasta Nacho Vigalondo, el guionista de Breaking Bad va subratllar que darrere de cada sèrie hi ha un treball col·lectiu. «Després de la soledat que vaig sentir en escriure el primer capítol, en els següents episodis vaig comptar amb equips de guionistes i d'actors que van enriquir els personatges» i a més d'altres directors, productors i fotògrafs van ampliar aquest procés. «Em sento orgullós de ser un autor, però en les sèries l'autoria és compartida», va afegir.

Aquest treball col·lectiu va fer que els personatges creixessin en la sèrie i «cobressin vida pròpia», fins al punt, va dir davant un auditori abarrotat, que «van començar a fer coses que no es podien preveure sobre el paper» i davant aquesta situació, va afegir, «el pitjor que pot fer un guionista és intentar dictar el que han de fer».

Sobre l'esperit amb el qual va afrontar Breaking Bad i que va continuar a Better Call Saul, de la qual és cocreador, Gilligan va indicar que volia escriure una sèrie diferent de les que s'havien creat fins aleshores. «Volia que els personatges patissin les conseqüències dels seus actes d'una manera realista, com succeeix en la vida real», va argumentar. La seva feina a Expedient X pot considerar-se catàrtica, ja que com va confessar «tenia la sensació d'estar transcrivint allò que em deia el personatge de Fox Mulder».

A Gilligan li preocupava que els seguidors no quedessin contents amb el final de Breaking Bad i van intentar buscar-ne un de sorprenent però «al final, ens vam adonar que el que havíem de fer era ser fidels a la sèrie. La meva mare em va trucar plorant en veure l'últim capítol», va revelar. Si hagués d'escollir entre cinema i televisió, Gilligan es decantaria per la petita pantalla: «Les sèries tenen un llenç molt més gran, no tot ha de passar en un sol capítol».