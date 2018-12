Anna Simon conduirà «Persona infiltrada», el nou concurs de TV3

Persona infiltrada és el títol del nou programa que TV3 estrenarà l'any que ve. El programa, produït per Veranda TV, el presentarà la periodista catalana Anna Simon. Es tracta d'un concurs reality en què, cada setmana, un famós haurà de descobrir el membre infiltrat d'una família. Segons ha informat la CCMA en un comunicat, aquest nou format és una aposta per l'entreteniment amb un programa diferent, desenfadat, ideal per veure en família i en què l'espectador també pot jugar a endevinar, des de casa, qui és aquesta persona infiltrada.

A cada capítol de Persona inflitrada, un persona s'infiltrarà en una família i s'haurà de fer passar per un membre més d'aquella família, davant dels ulls d'un convidat sorpresa, una cara coneguda, que provarà de desemmascarar l'«infiltrat». Cada setmana, la família i la persona coneguda lluitaran per aconseguir un premi de 5.000 euros. Tindran unes hores per conviure amb la família, observar-ne el comportament i formular-los les preguntes que considerin oportunes. Un cop s'acabi el temps de convivència, el convidat haurà de dir un nom, el nom de qui es pensi que és la persona infiltrada: si ho encerta, guanyarà els euros, que aniran a parar la causa solidària que haurà triat prèviament; si, per contra, no ho encerta, seran la família i la persona infiltrada els que s'enduran el premi.