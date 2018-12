Netflix adaptarà en sèrie els clàssics de la literatura juvenil de Roald Dahl

Clàssics de la literatura infantil i juvenil firmats per Roald Dahl com Matilda o Charlie i la fàbrica de xocolata arribaran pròximament a Netflix en format sèrie d'animació. La plataforma de continguts en streaming ha firmat un acord amb els propietaris dels drets de l'obra del famós novel·lista de clàssics infantils britànic per poder adaptar bona parts dels seus títols. Així mateix, la companyia nord-americana també es proposa explorar «un univers d'històries que s'expandiran més enllà» de la seva obra. Les noves sèries, que està previst que arrenquin l'any vinent, també inclouran obres com El gran amic gegant, Agu Trot o Els cretins.

«La nostra missió és que els nens i nenes de tot el món puguin experimentar la màgia única i el missatge positiu de les històries de Roald Dahl», ha comentat la vídua de l'escriptor, Felicity Dahl, segons informa Netflix. «Aquesta col·laboració marca un important moviment per fer que això sigui possible i és un nou capítol increïblement emocionant per a Roald Dahl Story Company. Ell estaria molt emocionat», ha afegit.