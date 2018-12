YouTube oferirà continguts de producció pròpia gratuïtament

YouTube oferirà als usuaris els seus continguts de producció pròpia de manera gratuïta a través d'una iniciativa recolzada mitjançant publicitat, la qual estarà disponible per a tots els usuaris de la plataforma l'any 2020. Un representant de YouTube ha informat del canvi d'estratègia a la revista nord-americana Variety. La plataforma propietat de Google ha declarat que durant el 2019 «continuaran invertint en programació amb guions i canvis perquè els YouTube Originals -les produccions pròpies de la companyia- recolzats en la publicitat» aconsegueixin una millor audiència.

El famós portal de continguts en streaming ha afirmat que amb aquesta iniciativa «expandiran l'audiència dels creadors de productes YouTube Originals», i oferiran als anunciants «contingut increïble que arribarà a la generació YouTube», un públic format per gairebé 2.000 milions d'usuaris dins de la plataforma. La nova estratègia de YouTube rep el nom de «Single Slate» i segons ha comunicat el portaveu combinarà iniciatives de pagament de subscripció de vídeo sota demanda (VOD per les seves sigles en anglès) amb el suport gratuït mitjançant anuncis.



Producció pròpia

El contingut original de la companyia estarà disponible de manera gratuïta per a tots els usuaris, encara que YouTube ha informat que mantindrà alguns productes de pagament, com per exemple la segona temporada de Cobra Kai, sèrie inspirada en les pel·lícules de Karate Kid. YouTube va llançar el seu catàleg de produccions originals a principis de l'any 2015 i des de llavors s'han incorporat nous productes. Dins d'Originals s'hi troben també sèries com Foursome i Mind Field . Segons la publicació, YouTube inclourà en el seu servei Premium accés exclusiu als continguts de producció pròpia. Actualment, la versió Premium ofereix la possibilitat de veure el contingut sense anuncis i per una quota d'11,99 euros al mes.