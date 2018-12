El 33 busca darrere el teló les clàus de l'èxit del Temporada Alta

Aquesta nit, a les 23.11, el canal 33 estrenarà Temporada Alta, l'èxit de l'efímer, un documental realitzat per Mercè Sibina i Samuel Colomer, on s'explica què és el Festival Temporada Alta i què l'ha convertit en un dels millors festivals de teatre d'Europa. Segons els autors, al festival de tardor de Girona «s'han passat nits memorables de teatre, de descobertes de directors, d'autors, de textos; nits de teatre efímeres, però que et deixen records per sempre», i això és sobre el que volien reflexionar.

L'objectiu d'aquest documental era descobrir la fórmula d'èxit d'un festival que va començar amb moltes ganes i la passió de tres amics: Salvador Sunyer, Josep Domènech i Quim Masó. Avui dia, el festival ha superat els 25 anys i programa gairebé 100 funcions amb estrenes internacionals úniques al país, sempre amb un peu ferm a la producció catalana. En ell hi han actuat grans noms de l'escena internacional com Krystian Lupa, Claudio Tolcachir, Fabrice Murgia o Thomas Ostermeier, i de l'escena catalana com Àlex Rigola, Lluís Pasqual, Sol Picó, Pau Miró o Lluís Homar.

Així, el treball destapa què és allò que ha fet gran el festival d'arts escèniques. Per esbrinar-ho, Sibina i Colomer han presenciats desenes de Temporades Altes i han entrevistat directors, autors, periodistes, i a aquesta petita empresa, Bitó Produccions, amb seu a Salt i una mirada arreu del món.