«El disc de La Marató» de TV3 surt demà a la venda amb el «Diari de Girona»

La catorzena edició d' El disc de La Marató es posarà a la venda demà diumenge, al preu de 10 euros, amb Diari de Girona. En aquest nou disc solidari, que enguany vol concienciar i recollir fons per a la investigació de nous fàrmacs contra el càncer, hi han participat fins a 33 artistes d'arreu del món, que interpreten un total de divuit temes. Entre els músics hi destaquen Judit Neddermann i Quartet Brossa, Pablo Alborán, Manel Navarro, Blas Cantó, Pedro Guerra, Jorge Drexler, Manolo García, Ruth Lorenzo, Halldor Mar, Jaume Sisa o Aitana.