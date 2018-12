«Dfiesta», a La 2, visita el Terra de Trobadors de Castelló d'Empúries

El programa Dfiesta de La 2 de Televisió Espanyola arriba avui, a partir de les 20 h, al municipi de Castelló d'Empúries per viure de prop la festa Terra de Trobadors, una de les cites medievals més importants de Catalunya. Durant quatre dies, la còmica Sara Escudero es vesteix de medieval per saber què sentien els nostres avantpassats en un escenari únic.

El reportatge comença al mercat medieval, que aquest any s'ha ampliat, on cal pagar amb monedes d'or o de plata perquè l'euro no està reconegut pels venedors ambulants. De les 222 activitats programades, l'espai ha viscut de prop una de les més cridaneres, que és el sopar medieval. En aquest tradicional sopar és on Sara Escudero coneix una de les promotores, Catalina Casadevall, una mestra jubilada que, com a voluntària de la festa, cuina mandonguilles per a 400 comensals.

En aquest àmbit, Escudero parla amb Salvador Jordà, un xef de l'Hotel Emporium amb estrella Michelin, que recupera una recepta antiga. Després d'anar a comprar els ingredients, cuinarà uns colomins amb fruita seca a l'estil medieval.

A més de riure al bordell amb el grup Tocant el Cel, la reportera del programa també assistirà al concert de Corvus Corax, una de les bandes de música neomedieval més potents del moment. Finalment, Escudero també descobreix la màgia del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i els racons més emblemàtics de la Costa Brava des del cel.