«Servir y proteger» estrena demà una nova temporada amb novetats en l'elenc i les trames

La sèrie Servir y proteger estrena demà dimarts una nova etapa que comptarà amb novetats, tant en el seu elenc protagonista com en les seves trames. La ficció produïda per RTVE en col·laboració amb Plano a Plano suma noves cares: Antonio Garrido, Marta Calvó, Edurne, Maru Valdivielso, Marta Belmonte o Pau Còlera, entre d'altres. Entre les noves trames, la d'una família professional del crim, un nou perill arribat d'Europa de l'Est que posarà en problemes l'Alicia i l'Iker, o el terror sembrat per un misteriós estrangulador al barri.