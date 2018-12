Un matrimoni d'espies del KGB, l'assassí del dissenyador de moda Gianni Versace, un advocat criminalista o una comediant novaiorquesa. Tots aquests personatges pertanyen a les 10 millors sèries de 2018, segons The American Film Institute (AFI). Aquest any el rànquing incorpora alguna sorpresa com l'absència de títols com 'The Handmaid's Tale', 'Westworld' o 'The Crown'.

Altres absències en el rànquing d'AFI s'expliquen per qüestió de dates, com és el cas de 'Joc de Trons', que no figura a la llista ja que, tot i ser triada com la millor sèrie en els premis Emmy de 2018, no va estrenar capítols en l'any que acaba.

Les sèries que conformen el top 10 d'aquest any són 'The Americans', drama d'espionatge ambientat a la Guerra Freda; 'American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace', minisèrie que relata el periple criminal de l'assassí del modista i que compta amb intèrprets com Penelope Cruz, Ricky Martin o Edgar Ramirez; 'Atlanta', la ficció que aborda la immersió de dos cosins afroamericans en el món del hip hop; 'Barry', escrita i dirigida per Alec Berg; i 'Pose', de Ryan Murphy.

Completen la llista del millor de la petita pantalla la preqüela de 'Breaking Bad', 'Better Call Saul'; 'La maravillosa Sra. Maisel', comèdia protagonitzada per la premiada Rachel Brosnahan; 'El método Kominsky', de Chuck Lorre; 'La sucesión', sèrie que gira entorn de la vida de la poderosa i multimilionària família Redstone; i 'This Is Us', la comèdia dramàtica coral de Dan Fogelman.

Les sèries i pel·lícules seleccionades seran guardonades en la 19º cerimònia dels premis AFI, que se celebraran el proper 4 de gener. Aquí teniu la completa:

