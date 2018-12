Els mitjans obtenen «registres històrics» d'audiència gràcies al periodisme de qualitat

El president de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), Javier Moll -president també de Prensa Ibérica, grup editor de Diari de Girona-, va clausurar ahir la conferència anual d'aquesta entitat amb un missatge d'optimisme cap al sector. «La gent aprecia la qualitat dels nostres continguts. Mostra d'això és que s'estan assolint registres històrics», va assenyalar referint-se a les últimes dades de l'estudi Claves de la Información. Segons aquesta anàlisi presentada ahir, l'audiència creixerà per tercer any consecutiu. En concret, ho farà un 1,7% el 2018, arribant a una xifra total de 17,5 milions de lectors diaris.

Sota el lema «Continguts de qualitat, periodisme de veritat», aquesta edició de la conferència anual d'AMI va comptar amb la presència de destacats ponents, com el periodista turc Can Dündar; la responsable de desenvolupament de negoci de Politico Europe, Gilhean Slater; el responsable de desenvolupament editorial del diari suec Dagens Nyheter, Martin Jönsson; la directora del projecte The Trust Project, Sally Lehrman, i el president de la comissió de llibertat de premsa d'ADEPA, Daniel Dessein.

Tots van abordar temes com l'estat de la llibertat de premsa, l'auge de les notícies falses ( fake news) i els mètodes per combatre-les, la importància dels continguts de qualitat o la recerca d'ingressos a través de les subscripcions. «El nivell dels conferenciants ha fet bo el lema de la conferència anual 2018. A AMI pensem que junts podem aprendre els uns i els altres, per estar més preparats per afrontar el futur i arribar més lluny», va dir Javier Moll.

La conferència va comptar amb el periodista turc, Can Dündar, exiliat a Berlín després de ser empresonat per la publicació d'unes imatges que evidenciaven una venda d'armes de Turquia a Síria el 2014. Dündar va relatar tot el viscut després de la publicació del seu reportatge, inclòs el seu intent d'assassinat o la separació de la seva dona, a la qual va qualificar com una «ostatge de Turquia» després que les autoritats li impedissin sortir. Malgrat tot, el periodista, guanyador del Golden Pen de WAN-IFRA, va insistir que s'ha de seguir lluitant pel periodisme i la democràcia, en la qual segueix creient. «No és fàcil ser periodista enlloc del món, però especialment a Turquia. No podem abandonar, hem de seguir lluitant per defensar les nostres llibertats», va defensar ahir.

Un dels grans reptes dels mitjans d'informació és el de recuperar la confiança perduda per part d'alguns lectors com a conseqüència de les notícies falses. Per combatre-les des de l'àmbit dels mitjans va néixer The Trust Project. La seva directora, Sally Lehrman, va detallar que el projecte neix d'una preocupació digital per oferir continguts de qualitat i verificats.