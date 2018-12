Jesús Calleja i Lara Álvarez faran les campanades a T5 des de Sant Llorenç

Els presentadors Jesús Calleja i Lara Álvarez faran aquest any les campanades a Telecinco des del municipi mallorquí de Sant Llorenç des Cardassar, afectat l'octubre passat per greus inundacions. Segons va informar Mediaset Espanya, l'objectiu és «enviar a tota l'audiència un missatge de suport, esperança i bons desitjos per al 2019».

La retransmissió es durà a terme a simulcast a través de tots els canals del grup, des d'un escenari a peu de carrer a la plaça Nova de Sant Llorenç. El rellotge de l'Església del poble serà el que donarà la benvinguda al nou any.

Els presentadors estaran acompanyats pels veïns de Sant Llorenç des Cardassar, que segons Mediaset «també seran protagonistes d'aquest moment tan assenyalat». El passat 9 de novembre la zona del Llevant de Mallorca va patir inundacions provocades per fortes pluges, que van deixar 13 víctimes mortals, una d'elles un menor. L'Ajuntament va voler agrair l'elecció de Mediaset exposant que els «farà oblidar aquests mals moments durant una estona».