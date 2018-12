Movistar apuja les seves tarifes per la incorporació de Netflix a la seva oferta

Movistar apuja les seves tarifes per la incorporació de Netflix a la seva oferta

Movistar ha decidit reorganitzar la seva cartera de tarifes per l'any 2019 i augmentarà en 5 euros a partir del pròxim 5 de febrer el preu de gran part dels antics paquets Fusión, amb la voluntat que els clients que es canviïn a algun altre dels nous paquets llançats per l'operadora a finals d'octubre i que no canviaran de preu. També s'augmentarà 5 euros el preu dels paquets Premium, que inclouran Netflix en la seva oferta. Els detalls d'aquesta novetat s'anunciaran el dia 10 de desembre i se'n podrà començar a gaudir a partir del dia 11.

En concret, segons avança el portal 'ADSLZone', els preus de les antigues tarifes Fusión + Fútbol i Fusión + Ocio registraran una pujada de 5 euros, el mateix increment que sofriran les de Fusió + Fútbol Total i Fusió + Oci Total, que passen de 125 euros a 130 euros, i Fusión + Premium, que puja de 150 euros a 155 euros amb dues línies mòbils, i de 175 euros a 180 euros el de quatre línies mòbils.

Totes aquestes tarifes tenen alternatives en la nova cartera de productes llançada per la companyia a finals d'octubre que ofereixen pel mateix preu més continguts i serveis. Per exemple, Fusión Selecció permet guanyar sèries als que eren clients de Futbol i una de les dues opcions de futbol (tota la Lliga espanyola o totes les competicions europees, Champions i Europa League) si eren clients d'Oci.

Per contra, es mantenen sense canvis els preus dels antics paquets Fusion # 0 i Fusión Sèries. La nova configuració té dues ofertes similars, però cinc euros més barates, ja que Fusión 0, que també inclou el nou canal #Vamos, costa 55 euros, i Fusión Base, amb Sèrie, Movistar Partidazo, la Lliga 1,2,3 i #Vamos, val 72 euros.

Aquest moviment arriba a la final d'un any en què Telefónica ha dut a terme una duplicació gratuïta de la velocitat de la fibra fins a 600Mbps i ha incorporat nous serveis a la seva oferta com Connexió Segura o Cloud ilimitada, entre d'altres.