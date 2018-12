Quan és la final d'«OT 2018»?

«Operación Triunfo 2018» està ja en la seva recta final. A la gala d'aquest dimecres 12 de desembre es coneixerà el nom dels altres tres finalistes que participaran al costat de Natalia i Famous a la gran final, el proper 19 de desembre.

L'última gala del concurs, a més de poder-se veure a la televisió, es retransmetrà en 43 sales de cinema d'Espanya després d'un acord signat per Cinesa. L'entrada per a aquest esdeveniment costarà 6 euros i l'obertura de portes serà a les 22:00 hores, mitja hora abans del començament del programa.



L'audiència en línia, clau en l'èxit

El 22% del consum total d'«Operación Triunfo 2017», gairebé una quarta part va provenir de les plataformes digitals gràcies a la creació d'un canal propi a YouTube per la productora del programa, Gestmusic Endemol, i RTVE.



Segons un estudi fet per Kantar Media en col·laboració amb YouTube i RTVE i publicat avui, la complementarietat de l'audiència «en línia» fa augmentar la cobertura del programa un 9%.

Tant la productora com l'ens públic van optar per una estratègia transmèdia perquè el programa tingués vida més enllà de la televisió, oferint contingut exclusiu a través de les xarxes socials i plataformes digitals (YouTube i RTVE.es), que «han contribuït a augmentar l'audiència convertint-se així en un bon complement de la televisió tradicional», indiquen en una nota.



Fidelitat del públic jove

L'estudi assenyala que resulta «cridaner» el gran consum del programa a través de plataformes digitals sent el concurs musical líder d'audiència a la televisió tradicional. En el segment de població d'entre 18 i 24 anys, el repartiment de consum entre la televisió tradicional i l'àmbit d'Internet va ser pràcticament idèntic, el que va portar a La 1 de TVE a sumar 503.000 espectadors exclusius gràcies a les accions digitals, de manera que «el consum en línia del programa, no només no va perjudicar el consum televisiu, sinó que el va afavorir».

Oferir continguts exclusius en diferents plataformes digitals va fer que «molts espectadors se sentissin atrets per aquest entorn, a més de fidelitzar el públic jove que ja es trobava en elles», i va portar a «molts espectadors» de consum en línia a veure la gala a directe dels dilluns a la televisió.

L'anàlisi també ha demostrat que el temps total dedicat per espectador a veure el programa és similar a la televisió convencional i en plataformes digitals.