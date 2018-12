Vodafone llançarà en exclusiva a Europa el servei en «streaming» de Fox

Vodafone España va presentar ahir els seus nous serveis en la seva oferta de televisió que inclouen el llançament en exclusiva a Europa de Foxnow, el servei de streaming del grup Fox Networks, així com noves funcionalitats entre les quals s'inclouen una aplicació per Smart TV, compatibilitat amb Chromecast, mode infantil i descàrrega de continguts per al seu consum sense estar connectat a internet.

L'operadora remarca que amb aquest acord amb el grup audiovisual Foxnow arribarà per primer cop a Europa, en exclusiva, a Vodafone TV i anuncia que aquests continguts estaran disponibles sense cost addicional a partir d'aquest divendres, 14 de desembre, a la secció de Videoclub per a tots els clients que tinguin contractat Vodafone TV Total.

Foxnow permetrà als espectadors gaudir dels continguts dels canals de Fox i Fox Life, entre els quals s'inclouen sèries com The Walking Dead, Deep State, Vis a Vis, Anatomía de Grey o McGyver, algunes d'elles amb totes les seves temporades completes.