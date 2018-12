La dotzena temporada de «Doctor Who» no arribarà fins al 2020

Després de tancar, el passat diumenge 9 de desembre, una de les temporades més reeixides de l'era moderna de Doctor Who, amb Jodie Whittaker encarnant per primera vegada la versió femenina del famós viatger del temps, els espectadors d'arreu del món ja esperen amb ganes l'estrena de la dotzena temporada. No obstant això, tot sembla indicar que hauran d'esperar una mica més del previst. Segons informa el portal Formula TV, la nova tanda tanda d'episodis no arribarà fins el 2020. En principi, l'especial Resolution que s'emetrà l'1 de gener serà la seva única emissió al llarg de l'any vinent.

D'acord amb aquesta informació, el productor executiu de la sèrie, Chris Chibnall, a través d'un comunicat recollit per The Hollywood Reporter, ha assegurat que «la resposta de l'audiència ens ha impressionat i desitgem mostrar més ensurts, més monstres» a la temporada número 12. Així mateix, Chibnall ha confirmat la continuïtat de Bradley Walsh, Mandip Gill i Tosen Cole en els nous episodis d'una temporada en la qual Whittaker seguirà encarnant el paper protagonista, en la que podria ser la seva última temporada.

L'onzena temporada de Doctor Who ha batut rècords d'audiencia. El primer capítol va reunir 10.960.000 de persones, sent el més vist des que la ficció tornés a 2005 i la resta estan per sobre dels capítols emesos amb Peter Capaldi.