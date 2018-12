Miley Cyrus confirma la seva participació als nous episodis de «Black Mirror»

Miley Cyrus serà la gran estrella de la cinquena temporada de Black Mirror, encara sense data d'estrena a Netflix, tot i que habitualment acostumava a emetre's durant les festes de Nadal. Tot i que fa dies que el rumor circula per les xarxes socials, no hi havia encara cap confirmació oficial. Aquesta setmana, durant una entrevista televisiva, el presentador Howard Stern li va preguntar si formaria part de l'elenc de la cinquena temporada de Black Mirror. La jove artista no va voler respondre directament, deixant anar que «si ho endevines, mouré el cap». D'aquesta manera, el presentador va confirmar que així seria, tot i que l'artista no va revelar cap detall sobre com és el seu personatge.