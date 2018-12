La Marató assoleix la xifra rècord de 10,7 milions d'euros per lluitar contra el càncer

La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio ha superat els deu milions i mig d'euros en donacions per a la sensibilització i la recerca biomèdica per lluitar contra el càncer. Després de vint hores d'emissió, a les 01.45 hores el marcador sumava 10.715.430 euros, que es destinaran a la investigació contra aquesta malaltia que afecta un de cada dos homes i una de cada tres dones. És el rècord de recaptació, que fins ara estava situat en els 10 milions del 2012. No obstant això, aquest marcador és provisional, atès que els donatius es poden continuar realitzant fins al pròxim 31 de març.

El veterà programa solidari de la televisió pública també va aconseguir uns resultats notables en audiència. L'espai va aconseguir, en la seva emissió per TV3, una mitjana de 336.000 espectadors i un 17,7% de quota de pantalla al llarg de gairebé 16 hores que va durar, des de les 10 del matí fins a tres quarts de dues de la matinada. La Marató va ser un dels espais més seguits del dia a Catalunya, només superat en audiència pels Telenotícies de TV3 i el Salvados de Jordi Évole, a La Sexta. En total, i segons ha informat la CCMA, més de 2 milions de persones van connectar en algun moment amb el programa.

Sota el lema «La investigació dona vida», el programa conduït per Ramon Gener i Gemma Nierga va arrencar a TV3 a les deu del matí i durant l'emissió van passar pel plató de la televisió catalana unes 380 persones, entre elles una vintena de testimonis i 26 metges i investigadors. Com cada any, la música i l'espectacle van acompanyar l'emissió al llarg de les més de 15 hores. Alguns dels artistes que van participar al disc de La Marató van pujat a l'escenari del plató per interpretar els temes del compacte.

També, com és habitual, el programa va tenir una important part centrada en la divulgació, de la mà de diversos experts en càncer, així com va recollir el testimoni de persones que han superat o es troben lluitant l'enfermetat. La investigació i la vida han estat els dos eixos sobre els quals ha girat així l'edició de La Marató de Tv3.