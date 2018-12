Mediaset compra els drets per emetre la minisèrie «The Cry», de la BBC

Mediaset España ha comprat els drets d'emissió en obert de The Cry, un thriller psicològic de quatre lliuraments que durant la seva emissió a la cadena britànica BBC One ha reunit una mitjana de 5 milions d'espectadors. Cap ésser humà neix amb l'instint paternal i les mares no són perfectes: aquesta és la doble premissa sobre la qual s'assenta aquesta adaptació televisiva de la novel·la homònima de l'escriptora i guionista australiana Helen Fitzgerald. La maternitat, la culpa, el debat social promogut pels mitjans de comunicació, diverses línies temporals i girs inesperats de guió al final de cada episodi articulen l'eix narratiu de la ficció.