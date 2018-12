La CBS anuncia que la sèrie «Elementary» s'acomiadarà amb la setena temporada

La setena temporada de la sèrie Elementary serà l'última. La cadena CBS ha confirmat un rumor que feia temps que circulava, sobretot tenint en compte que, tot i les bones crítiques rebudes, la ficció protagonitzada per Jonny Lee Miller i Lucy Liu feia diversos anys que era una de les seves sèries menys vistes. La ficció, que ha estat una gran font d'ingressos per a CBS Television Studios gràcies a les vendes internacionals i un acord amb Netflix, va finalitzar divendres passat la producció dels que ara sabem que seran els seus últims tretze episodis. L'estrena dels últims lliuraments està prevista per a mitjan 2019.