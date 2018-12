Famous guanya ´Operación Triunfo 2018´

Després de tres mesos amb les portes de l'Acadèmia obertes, 'Operación Triunfo 2018' posa punt i final a la seva desena edició. Moltes polèmiques s'han produït en aquests noranta dies, complicades per a tot l'equip del format de La 1 però que, per sort o per desgràcia, ja ha finalitzat donant a conèixer el nom del guanyador.

Famous s'ha proclamat vencedor d'OT 2018 en una vetllada marcada per l'emoció i per la doble actuació de cada un dels tres finalistes que, recordem, han pogut interpretar un tema d'elecció lliure i el tema que van defensar a la Gala 0 . Tampoc han faltat convidats especials i, per descomptat, el retorn d'Amaia a plató que li va donar la glòria.

L'andalús va regalar al públic la seva millor versió, interpretant una cançó del musical 'Dreamgirls': 'And I Am Telling You I'ma Not Going' de Jennfer Hudson. Sens dubte, una de les actuacions més espectaculars de la nit i de l'edició que ha emocionat Ana Torroja.

Una altra concursant que es va animar amb un musical va ser Natàlia. La navarresa va triar 'Never Enough' de Loren Allred d' 'El Gran Showman', una cançó de final tant per la interpretació com per la posada en escena.

Alba Reche, que va ser la concursant que trencar el gel, va seleccionar una de les cançons que va interpretar en el càsting final per intentar sorprendre els espectadors. 'Creep' de Radiohead, que ha tret el millor de la seva característica veu.

El toc nacional el van posar Júlia i Sabela. La gaditana, la trajectòria ha estat irregular, va interpretar 'Déjame ser' de Manuel Carrasco, un tema que mostrava el seu costat més autèntic.

Per la seva banda, la gallega sortir a l'escenari d'OT 2018 per defensar el seu estil particular. I és que es va decantar per interpretar de nou un tema en gallec sent fidel a les seves arrels. 'Tris Tras' de Marful ha estat la cançó seleccionada per la participant que ha tornat a enlluernar a l'escenari.

Un cop van actuar els cinc finalistes, els telèfons es van aturar per primer cop per dir adéu a dos concursants. Julia, amb el 10%, i Sabela, amb el 12%, es van quedar en cinquè i quart lloc, respectivament. Els tres més votats van interpretar de nou la cançó que els va donar l'opció d'entrar a l'Acadèmia fa tres mesos.

Es van tornar a tancar els telèfons i aquesta vegada per conèixer el nom del vencedor. El 29% dels espectadors va decidir que la Natàlia fos la tercera classificada. D'aquesta manera, l'Alba Reche i Famous es van enfrontar junts a la decisió final amb tan sols un punt de diferència l'un de l'altre (35% i 36% dels vots de l'audiència, respectivament). Finalment, va ser Famous qui es va alçar amb la victòria, això sí, sense poder creure-s'ho.