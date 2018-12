TVE anuncia que no hi haurà «Operación Triunfo 2019»

Aquest dimecres 19 de desembre ha estat la gran final de «Operación Triunfo 2018» i hores després, els finalistes, el guanyador i el presentador han assistit a una roda de premsa a Barcelona. L'esdeveniment també ha comptat amb la presència del director de Continguts, Canals i Programes de TVE Toni Sevilla, del Director de Gestmusic Endemol Tinet Rubira i de la Directora de l'Acadèmia Noemí Galera.



Famous ha estat el que ha obert els torns de paraula i ha admès que no s'esperava ser el guanyador d'aquesta edició perquè pensava que anava a ser l'Alba. El jove no deixava d'al·lucinar i de dir que encara no havia assimilat ser el que s'ha emportat el primer lloc de «OT 2018».





¡Ya estamos en la rueda de prensa de #OTDirecto20DIC para hablar con el ganador, Famous, y el resto de finalistas! ¿Qué les preguntaríais? pic.twitter.com/VaUgfwJ2Tt — Vertele (@Vertele) 20 de desembre de 2018

D'altra banda, per part de TVE, Toni Sevilla ha donat un comunicat que ha deixat perplexos a molts fans del programa:. El directiu de la cadena ha deixat caure que el concurs no ha tingut ni l'èxit ni l'audiència suficient aquest any com per realitzar una propera edició el 2019.Noemi Galera ha celebrat l'edició i ha donat les gràcies.ha mostrat lo bé que ha estat en el concurs i les seves ganes de continuar com a presentador: «Sou la meva família i vull quedar-me amb vosaltres moltíssim temps».