Famous: «Estic en xoc. Encara estic intentant assimilar que soc el guanyador»

Famous es va convertir dimecres a la nit en el guanyador d' Operación Triunfo en una final molt disputada, de la qual els seus protagonistes van parlar ahir en roda de premsa. El jove va explicar davant dels mitjans de comunicació que just després de proclamar-se guanyador «estava en xoc, no m'ho creia. Estava pensant que seria l'Alba i quan van dir el meu nom vaig al·lucinar. Encara estic intentant assimilar que soc el guanyador». Natural de Nigèria, Famous té 19 anys i resideix, des dels sis, a Bormujos (Sevilla). Ha estudiat el Batxillerat d'Arts Escèniques i somia en arribar a compondre les seves pròpies cançons.

Amb el 36% dels vots, Famous es va imposar a Alba Reche, segona (35%), i Natalia, en tercera posició (29%). Els espectadors van ser els encarregats d'escollir amb els seus vots el vencedor del talent show de La 1 de Televisió Espanyola presentat per Roberto Leal i produït per en col·laboració amb Gestmusic Endemol. I Amaia, la vencedora de 2017, va ser l'encarregada de lliurar el trofeu al vencedor. En quarta posició va quedar Sabela, i en cinquena, Julia. En la roda de premsa, Alba es va declarar «súper agraïda per tota la gent que ens dona suport. Estic molt contenta per haver arribat aquí». La seva companya Natalia també va agrair la seva tercera posició: «Em fa molta il·lusió representar Pamplona. Tenia una mica de por perquè el recorregut d'Amaia va ser impressionant. Però jo estic molt contenta i orgullosa».

Per a la directora de l'Acadèmia musical del programa, Noemí Galera, «és una edició per emmarcar. Amb les seves coses bones i dolentes, però em quedo amb les coses bones. El millor són aquestes caretes, els 5 finalistes i els 16 concursants que ens han regalat el seu talent i el seu afecte. I gràcies a en Roberto per la complicitat mostrada en les connexions».

La gala final es va imposar en la seva franja d'emissió, amb 2.231.000 espectadors (19,4%), segon millor dada en quota i en espectadors d'aquesta edició. El consum en formats digitals ha tingut un creixement per sobre del 35% respecte a l'edició de 2017.