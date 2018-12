El canal Super3 estrena des d'avui la seva programació de festes de Nadal

El canal Super3 estrena des d'avui nova programació coincidint amb l'inici de les vacances escolars de Nadal. Hi arribaran les noves sèries Oddbods i En Grizzy i els Lèmmings i capítols nous de Prodigiosa: les aventures de Ladybug i gat Noir i de Robin Hood, el trapella de Sherwood, s'emetran capítols especials dels espais La família del Super3, El Mic i els seus amics i Rat Rank i s'estrenarà un llarg nombre de pel·lícules. A més, els súpers podran crear la seva felicitació de Nadal personalitzada amb les noves etiquetes de l'eina de dibuix «Crea» del web del Super3.

A més, durant aquestes festes la família del Super3 viurà el cas més important del Detectiu Fluski, després de descobrir que l'aigua dels camells dels Reis d'Orient ha desaparegut. Ningú no sap què ha fet desaparèixer l'aigua dels camells i en Fluski serà l'encarregat d'esbrinar-ho. Per aconseguir-ho, decideix interrogar tots els membres de la família, en uns interrogatoris plens de pistes, que estaran disponibles a totes les finestres del Super3 (canal, super3.cat, app de vídeo i televisió connectada).

Al web, a més, els súpers disposaran d'una plana especial on hi haurà més pistes per resoldre el cas i on podran votar qui creuen que és el culpable. En definitiva, una història plena de misteri, en què res és el que sembla i que mantindrà la família del Super3, i també els malvats Senyor Pla i Rick, sota sospita durant totes les festes de Nadal.

Totes aquestes històries es podran veure cada dia en la programació habitual del canal Super3 i en un especial de 45 minuts de durada el dissabte 29 de desembre. El final d'aquesta trama es podrà descobrir pels volts del dia de Reis, ja que, molt probablement, es resoldrà el cas amb la presència del Detectiu Fluski i el mateix «culpable» d'haver fet desaparèixer l'aigua dels camells. La cavalcada que enguany TV3 transmetrà en directe des de Vilanova i la Geltrú el 5 de gener posarà fi a la història.