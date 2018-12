TV3 explicarà amb un «docuncert» quina és la «filosofia» del grup Txarango

El pròxim dijous, 27 de desembre, a les 22.40 h, TV3 estrenarà Abaraka Txarango. El «docuncert» és un treball audiovisual dirigit i realitzat per Paulí Subirà, produït per Lluís Mabilon i tot l'equip de realització de TV3: Joan Mas, Xavi Martínez i Júlia Peguera. La producció s'endinsa en l'essència del grup de música a través del testimoni dels mateixos músics i dels seus fans.

La producció s'ha fet a partir de la gravació del concert de final de gira, que es va fer el 13 d'octubre passat, al Parc Nou del Prat de Llobregat, dins del festival solidari Esperanzah! Va ser un final de gira especial, amb col·laboracions de Natxo Tarrés, de Gossos, Judit Neddermann o Alfred Garcia, entre altres, i amb posada en escena de Lluís Danés.

Amb aquest documental, la idea era «intentar explicar què és Txarango, volíem traslladar a l'espectador com vam gaudir amb aquest concert, de manera que el públic també s'ho passi igual de bé», va explicar Paulí Subirà, en el transcurs de la presentació del treball, celebrada el passat dijous a les instal·lacions de TV3. El director de TV3, Vicent Sanchis, va explicar que quan li van presentar el projecte li va semblar una idea excel·lent. «L'equip que ha fet aquesta producció és una garantia de feina ben feta i, per tant, per conèixer de prop el grup, per a tots aquells que encara no el coneixen», va explicar.

El documental mostra com la naturalesa de Txarango va més enllà de la música i no es pot descriure amb una sola paraula. És per això que explica les diferents formes amb què s'identifica la banda, que va néixer fa 12 anys, i que «creu en la música com a eina per canviar el món». Alegria, il·lusió, màgia o lluita són algunes de les idees que identifiquen la «filosofia Txarango», una manera de celebrar la vida amb un marcat caràcter de defensa social.

Catalunya Ràdio transmetrà la gravació del concert de final de gira, de forma íntegra, durant la programació especial de Nadal, els dies 31 de desembre i 6 de gener.