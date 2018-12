Què fan la nit de Nadal a la televisió

La nit de Nadal és una de les més familiars de l'any, i són molts els que l'acaben davant el televisor. A moltes cadenes passaran el discurs del Rei (21 h) i després engegaran una programació especial.

TV3

La cadena pública catalana no ha preparat cap programació especial. A les 21 h arrencarà el Telenotícies i posteriorment han programat la pel·lícula històrica 'La llum entre els oceans'

LA 1

La música és la gran protagonista. A les 21.15 h comença 'Telepasión', on cares conegudes de la cadena canten i ballen temes de les dècades dels seixanta, setanta i vuitanta del segle XX. La nit seguirà amb un especial dedicat al cantant Manuel Carrasco (22.10 h), que comptarà amb la presència d'altres artistes com David Bisbal, Pablo Alborán o Bebe.

LA 2

A partir de les 22 h, especial de 'Cómo nos reímos', on es recuperen actuacions d'humoristes com Dani Rovira, Martes y 13, David Broncano, Eva Hache o Les Luthiers.

ANTENA 3

A les 21.15 h comença 'Lo mejor de cada casa', on es veuran els 50 moments més divertits i sorprenents de les cadenes de Atresmedia de l'any. A continuació, hi haurà un programa recull de les millors actuacions de la història de La Voz en les 68 versions internacionals d'aquest popular concurs musical

CUATRO

A Cuatro fan un especial nadalenc de First Dates, un dels programes estrella de la cadena. Segones oportunitat, amor a primera vista i alguns retrobaments ompliran la graella televisiva. Després, han programat la pel·lícula Ice Age 4

TELECINCO

Santi Millán condueix una edició especial de Got Talent Espanya (21.15). Risto Mejide, Edurne, Jorge Javier Vázquez i Eva Hache (els jutges del concurs) competiran entre si amb equips formats per concursants de les tres primeres temporades del programa.

LA SEXTA

Ana Morgade farà un monòleg sobre com la tecnologia ha canviat el Nadal. A continuació, la resta de l'equip del programa Zapeando seguirà el programa per cantar nadales (amb canvis de lletra) i repassar amb ironia i bon humor el que ha passat a la televisió el darrer any.

I si la televisió convencional no us convenç, aquí teniu algunes idees per descobrir algunes de les millors sèries que s'han estrenat en els darrers mesos.