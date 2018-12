«Atrapa a un ladrón» serà la primera sèrie espanyola del canal Paramount

Seguint les petjades de Netflix o HBO, el canal Paramount Network també ha decidit finalment apostar per la ficció produida a Espanya. Concretament, la cadena produirà Atrapa a un ladrón, el nou projecte que arribarà amb el segell de Javier Olivares, responsable de la reeixida El Ministerio del Tiempo (Televisió Espanyola). Olivares serà el productor executiu i responsable d'adaptar al format televisiu aquest clàssic del cinema, firmat per Alfred Hitchcock el 1958 i protagonitzat per Cary Grant i Grace Kelly, que es rodarà entre Espanya i l'Argentina el 2019.