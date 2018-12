«Cachitos» amenitza la nit de Nadal amb el poder evocador de la música

Aquest any, Cachitos de hierro y cromo amenitza la vetllada nadalenca (22 hores, La 2) recordant els millors moments de la sisena temporada. Dotze programes en què la música i el seu poder evocador han estat els absoluts protagonistes.

El so tecnopop va ser l'escollit per obrir i tancar la temporada, però el programa no queda atrapat en els 80, també mira a la dècada anterior i a la música disco made in Spain. Creua l'Atlàntic fins a Sud-amèrica per degustar música brasilera i recordar els èxits llatins.

Aquests són només uns exemples del viatge musical d'aquest 2018, que conduirà fins a l'especial cap d'any.