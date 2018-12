«El fantasma de Canterville» arriba a TV3 el dia de Nadal

Aquesta nit, a les 21.55 h, TV3 estrena El fantasma de Canterville, protagonitzada per Joan Pera. Una obra de teatre basada en un text original d'Oscar Wilde, adaptada per Joan Yago i dirigida per Josep Maria Mestres. La versió que s'emetrà va ser gravada, a principis d'aquest mes, per Focus al Teatre Kursaal de Manresa, amb realització de Joan Riedweg.

Joan Pera, el Premi Gaudí d'Honor 2019, protagonitza aquesta comèdia teatral, en la qual interpreta el fantasma de Sir Simon de Canterville, avantpassat familiar de l'actual Lord Canterville.

Aquesta adaptació en català del clàssic de Wilde és un diàleg còmic ple d'ironia i de crítica a la societat de l'època, que segueix una estructura similar a la de les tres grans comèdies que va firmar el famós autor: El ventall de Lady Windermere, Un marit ideal i La importància de ser Frank. La presència d'uns convidats -David Olivares ( Polònia), Betsy Túrnez ( Benvinguts a la família), Elisabet Casanovas (la Tània de Merlí)- li portarà un munt de maldecaps perquè, per molt que ell vulgui pertorbar la pau de la visita, no acaba d'aconseguir que es prenguin seriosament la seva presència fantasmal.

L'obra està ambientada a meitat dels 50 a Anglaterra, en plena postguerra mundial i durant el desplegament del poder econòmic dels Estats Units a Europa.