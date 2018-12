TVE estrena «La nau dels somnis. La cuina dels germans Torres» (La 2)

TVE Catalunya estrenarà avui (18.10 hores, La 2), dia de Sant Esteve, el documental La nau dels somnis. La cuina dels germans Torres, que explica com el Javier i el Sergio han fet realitat el seu somni d'obrir un restaurant on els comensals veuen com s'elaboren els plats que es prendran.

Els bessons Torres, Javier i Sergio, sempre havien somniat amb un restaurant propi que evoqués la cuina de la casa familiar on van créixer. Així, quan van anar a buscar l'ajut dels arquitectes Carlos i Borja Ferrater, els van demanar una cuina amb taules, una nau industrial on els comensals visquessin l'experiència de veure preparar els plats que menjaran. El camí no va ser fàcil: primer van haver de visitar molts locals fins trobar una nau de 800 metres quadrats al barri de les Corts, a Barcelona. Després van venir mesos d'obres. Mentrestant, seguien atenent els restaurants Dos cielos de Barcelona i Madrid, seguien amb el rodatge de Torres en la cocina a La 1 de TVE i es reunien per trobar ajut econòmic, feien visites d'obres, calculaven, amb el seu equip, quantes olles necessitarien, buscaven una vaixella elegant i recuperaven la pau recorrent Collserola en bicicleta.

El resultat és un espai únic, il·luminat per unes làmpades de Pete Sans, al qual dona la benvinguda un mural de Regina Saura. La cuina s'ha vist immediatament reconeguda amb dues estrelles Michelin i tres sols Repsol. Els germans Torres ofereixen el seu talent culinari i una acollida càlida que els fa més singulars.