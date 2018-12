El missatge del Rei va ser seguit per més de 7,9 milions d'espectadors

El missatge de Nadal del Rei Felip VI va registrar una audiència mitjana de 7.944.000 espectadors i un 70,6% de quota de pantalla, en el conjunt del total de 30 cadenes que van emetre el discurs en directe. Així ho posa de manifest l'informe d'audiència elaborat per Barlovento Comunicació, sobre el cinquè missatge nadalenc del monarca, publicat ahir. Per regions, les que més van seguir el missatge de Nadal van ser Castella i Lleó (87,5%), el País Valencià (78,6%) i Balears (78,4%), enfront de País Basc (45,8%) i Catalunya (47,5%), on menys es va veure.