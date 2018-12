Benvinguda al nou any des de Palafrugell

Quan faltin cinc minuts per a la mitjanit, les televisions locals oferiran la rebuda del 2019 des de la plaça de l'Església de Palafrugell. Els periodistes de Costa Brava TV Laia Campos i Gerard Rius seran els mestres de cerimònia de les tradicionals campanades. El dissenyador Lluís Solano ha cedit el vestit que lluïrà la presentadora per a l'ocasió. Està format per 1.008 peces d'alumini, plata i titani. La primera festa de l'any tindrà com a banda sonora la música D'altra banda, una orquestra de ball i animació per a tots els públics, amb 20 anys d'experiència.