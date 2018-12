Movistar+ estrena «Jurassic World: El Reino Caído», de J. A. Bayona

Movistar+ comença el 2019 amb l'estrena d'una de les pel·lícules més taquilleres d'aquest 2018, la nova entrega de la saga Jurassic Park, la pel·lícula Jurassic World: El Reino Caído, dirigida per l'exitós director Juan Antonio Bayona ( Un monstruo viene a verme, Lo imposible) i sota la producció executiva de Steven Spielberg, l'iniciador d'aquesta saga d'aventures el 1993, i de Colin Trevorrow, director de l'anterior entrega de la saga el 2015.

El film se situa tres anys després que el parc temàtic Jurassic World fos destruït pels dinosaures que estaven fora de control i el debat sobre què fer amb l'illa Nublar torna a l'agenda temàtica de l'opinió pública. El volcà de l'illa, adormit durant molt de temps, torna a estar actiu, i la vida dels dinosaures està en perill.

Noves i encara més aterridores criatures apareixen en aquest cinquè lliurament de la saga basada en els llibres de Michael Crichton. És la segona pel·lícula de la línia argumental començada amb Jurassic World (2015). La cinta està de nou protagonitzada per Chris Pratt i Bryce Dallas Howard, que viatgen a l'illa Nublar per intentar rescatar els dinosaures abans que la lava els mati. Una vegada allà, descobreixen una trama que podria acabar amb la Terra tal com la coneixem.

Amb guió del mateix Trevorrow, juntament amb Derek Connolly, la pel·lícula compta també amb les interpretacions de James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones i Rafe Spall.