«Radio Gaga» escolta joves amb trastorns de conducta en procés de recuperació

El trastorn de conducta és un dels problemes psiquiàtrics més comuns i seriosos entre els joves. Es calcula que afecta entre un 8% i un 10% de la població infantil i juvenil. Per això, Manuel Burque i Quique Peinado, disposats a conèixer de prop aquesta dura realitat, posen rumb a ITA, un centre on es tracten pacients d'entre 13 i 18 anys amb problemes de conducta i al qual arriben quan la família ja no pot controlar la situació. Aquest serà el quart destí de la tercera temporada de Radio Gaga, aquesta nit, a les 22.00 h, al canal # 0 de Movistar +.

Ni tan sols hi ha cartells que indiquin la ubicació del centre, ja que la majoria dels xavals arriben enganyats o, en cas contrari, no voldrien ni entrar-hi. Les normes són estrictes i la llista d'objectes prohibits, llarga. El mòbil és un d'ells i també el més cobejat. Per això, Quique Peinado i Manuel Burque prenen les seves pròpies precaucions i només d'arribar deixen els seus en un lloc segur.

Pablo, de 15 anys, és el primer en pujar a la caravana. Va passar de patir bullying a militar en una banda anarquista i participar en baralles serioses. La policia el va fitxar per primera vegada als catorze anys, quan va intentar robar un cotxe per comprar droga. Ara està a punt de sortir i somia en convertir-se en cuiner, però l'aterra caure-hi de nou: «El consum em porta a una altra part de mi que no vull».

Una de les normes del centre és que no es guardin la medicació per evitar que l'esnifin, una de les línies vermelles que no poden creuar-se i que donen una idea del tipus de problemes que es plantegen allà dins cada dia.

Al llarg del programa, els espectadors podran anar veient com es desenvolupa la vida dins del centre. Els joves es desperten d'hora, fan els llits, escombren, practiquen esport o van a teràpia. L'objectiu és que en sortir puguin tenir una vida normal, respectant els límits i assumint responsabilitats. Danielle, un dels psicòlegs del centre, alerta que l'edat a la qual es detecta aquest tipus de trastorn és cada vegada més primerenca i apunta a la sobreprotecció com una de les seves causes.