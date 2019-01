TV3 lidera l'audiència per 9è any consecutiu i té el millor resultat dels últims sis anys

«Marcats per l´1 d´octubre», un dels espais de TV3 més vistos al llarg del 2018.

TV3 va tancar el 2018 aconseguint novament el lideratge absolut i aconsegueix un nou rècord com a líder a Catalunya per novè any consecutiu, amb la millor quota dels últims sis anys. També és la cadena generalista que més creix i lidera les dues franges de més consum: el day time i el prime time. Segons dades de Kantar Media, la televisió pública catalana va tancar l'any 2018 més líder, amb una quota anual del 14%, a una distància de 4,2 punts respecte de les dues cadenes classificades en segona posició, Antena3 i Telecinco, que empaten amb un 9,8%.

D'aquesta manera, TV3 bat un nou rècord i es converteix en la primera televisió que aconsegueix ser líder nou anys seguits a Catalunya. A més, aquest any ha pujat 2,2 punts i és la cadena generalista que més creix respecte al 2017. Durant aquests nou anys situada en primera posició, des de l'any 2010 fins ara, TV3 ha liderat 86 mesos.

TV3 ha estat líder 297 dies de l'any, una xifra que suposa un rècord històric de la cadena i el segon millor de la història de la televisió. El programa més vist de la jornada ha estat de TV3, 288 dels quals ha estat alguna de les edicions dels Telenotícies. L'any 2018, TV3 ha liderat les dues franges de més consum del dia, el day time, entre les 8 del matí i les 9 del vespre, amb una quota del 13,8%; i el prime time, de dilluns a diumenge, amb una quota del 16%.

Així mateix, el 2018, TV3 ha situat 24 programes al rànquing dels espais més vistos de l'any. En aquesta llista apareixen programes de tots els gèneres que emet la cadena. Els primers que se situen en aquest rànquing són la transmissió del partit de la Lliga de Campions entre el Chelsea i el Barça del 20 de febrer, el documental 1-O del Sense ficció del 9 de gener, que va marcar el rècord històric, i l'entrevista a Carles Puigdemont del 14 d'abril.

A la llista també ocupen un espai destacat el reportatge Marcats per l'1 d'octubre del programa 30 minuts, Polònia, Benvinguts a la família, que va ser la millor estrena d'una sèrie de TV3 dels darrers 10 anys, Matriculats o la superproducció La catedral del mar.